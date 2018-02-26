Ronaldo: Başardığım her şeyden çok mutluyum

2017 yılında kariyerinde beşinci kez Ballon d'Or ödülünü evine götüren ve bu alanda ezeli rakibi Lionel Messi'yi yakalayan Cristiano, Desimpedidos'a konuştu.

KARİYERİM BİTSE ÇOK MUTLU OLURUM

32 yaşındaki futboclu, "Ballon d'Or'u beş defa kazanmayı hiç hayal etmemiştim. Kariyerim şu an bitmiş olsa, başardığım her şeyden çok mutlu olurum." şeklinde konuştu.

KAZANAMAZSAM SORUN DEĞİL 5 TANE KAZANDIM

Fakat Ronaldo, olmazsa olmaz olarak görmese de, birkaç Ballon d'Or daha kazanmak istiyor.

Portekizli yıldız "Eğer iki üç Ballon d'Or daha alırsam, benim için harika olur. Ama kazanmazsam da sorun değil, zaten beş tane kazandım. Bu ödül için yarışacak güce sahibim. Bu sezon kazanacağımız kupalara bağlı." sözlerini kullandı.

Ronaldo, Portekiz'in 2018 Dünya Kupası'nda favoriler arasında yer almadığını ve ilk hedeflerinin gruptan çıkmaya çalışmak olduğunu da sözlerine ekledi.