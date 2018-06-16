Ensonhaber.com'a dön

Ronaldo: Ben kendime her zaman inandım

3-3 biten İspanya-Portekiz maçında hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, sonuna kadar savaştıklarını söyledi.

Yorum Yap

Ronaldo: Ben kendime her zaman inandım

Dünya Kupası'nda İspanya-Portekiz maçına attığı 3 golle damga vuran Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Yaptığı hat-trick ile karşılaşmanın 3-3 bitmesinde büyük rol oynayan Cristiano Ronaldo, sonuna kadar savaştıklarını vurguladı.

SONUNA KADAR SAVAŞTIK

Takımın iyi reaksiyon gösterdiğini de dikakt çeken Portekizli yıldız, "Ben kendime her zaman inandım, bunun için çalışıyorum. Takımın gösterdiği reaksiyonu öne çıkarmak istiyorum. Sonuna kadar pes etmedik, sonuna kadar savaştık. Beraberlik adil sonuç." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası B grubunda oynanan maçlarından ardından İran 3 puanla liderlik koltuğunda otururken İspanya ve Portekiz'in 1'er puanı bulunuyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM