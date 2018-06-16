Ronaldo: Ben kendime her zaman inandım

Dünya Kupası'nda İspanya-Portekiz maçına attığı 3 golle damga vuran Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yaptı.

Yaptığı hat-trick ile karşılaşmanın 3-3 bitmesinde büyük rol oynayan Cristiano Ronaldo, sonuna kadar savaştıklarını vurguladı.

SONUNA KADAR SAVAŞTIK

Takımın iyi reaksiyon gösterdiğini de dikakt çeken Portekizli yıldız, "Ben kendime her zaman inandım, bunun için çalışıyorum. Takımın gösterdiği reaksiyonu öne çıkarmak istiyorum. Sonuna kadar pes etmedik, sonuna kadar savaştık. Beraberlik adil sonuç." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası B grubunda oynanan maçlarından ardından İran 3 puanla liderlik koltuğunda otururken İspanya ve Portekiz'in 1'er puanı bulunuyor.