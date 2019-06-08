Ronaldo: Benim sırrım çalışmaya sadık kalmak

Dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden olan Cristiano Ronaldo, İsviçre'yi mağlup ettikleri maçta yaptığı hat-trickin üzerine konuştu ve finalde Hollanda'yı da yenmek istediğini söyledi.

"DAHA VERECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

34 yaşına rağmen formunu nasıl koruduğu sorulan Ronaldo, "Benim sırrım hazırlık, çalışma etiğine sadık kalmak. 34 yaşında olmama rağmen hala çok iyi hissediyorum. En önemli şey kafanda nasıl hissettiğin. Motive olmuş, mutlu hissetmelisin. Ben futbolcu olarak kendi yolumu izliyorum ve daha verecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEM İÇİN OYNAMAK DAHA FARKLI"

Portekiz'de oynamanın kendisi için özel olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Ülkemin formasını sırtıma geçirdiğmde büyük onur duyuyorum ve kulüp takımında olduğundan çok farklı hissediyorum. Benim ailem ve arkadaşlarım Portekizli, ben Portekiz'de büyüdüm, bu yüzden bu formayı giymek benim için çok özel. Ve kupalar kazanma şansı elde edebilmek daha da özel" ifadelerini kullandı.