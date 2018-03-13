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Ronaldo Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ronaldo Guiaro, yıllar sonra İstanbul'a geldi. Beşiktaş Müzesi'ni gezen Ronaldo, Yasin Sülün'le bir süre sohbet etti.

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Ronaldo Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti

Siyah-beyazlıların 100. yıl şampiyonluğunda pay sahibi olan Brezilyalı eski futbolcu, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret etti.

Beşiktaş JK Tarih ve Müze Danışmanı Zülal Gök, Ronaldo Guiaro'ya müze ziyareti sırasında eşlik etti.

YASİN SÜLÜN'LE YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Ronaldo, 100. yıldaki şampiyonluğa ait obje ve dökümanları dikkatle inceleyip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada U-21 Takımı Teknik Sorumlusu ve o dönemki takım arkadaşı Yasin Sülün de Vodafone Park'ta Ronaldo Guiaro ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.

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