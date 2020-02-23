Ronaldo çıktığı bininci maçta gol attı

Ligin 25. hafta mücadelesinde son sırada yer alan SPAL, lider Juventus'u Paolo Mazza Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada Aaron Ramsey'in ağları sarsmasıyla skoru 2-0'a getirdi. SPAL, 69. dakikada penaltıdan Andrea Petagna'nın golüyle umutlansa da Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 60'a çıkaran Juventus, en yakın rakibi Lazio'nun 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

RONALDO, KARİYERİNDE BİNİNCİ MAÇINA ÇIKTI

Milli takım ve kulüp kariyerlerindeki toplam bininci maçına çıkan Portekizli yıldız Ronaldo, ligde forma giydiği son 11 karşılaşmada da ağları sarsarak Serie A rekoruna ortak oldu. Daha önce Sampdoria'da Fabio Quagliarella ve Fiorentina'da Gabriel Batitusta, ligde 11 maç üst üste ağları sarsmıştı.