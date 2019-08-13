Ronaldo: Daha fazla paraya ihtiyacım yok

Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, DAZN'a verdiği röportajda eski hocası Zidane hakkında konuşurken kariyerinin bundan sonraki bölümü hakkında da açıklamalarda bulundu.

Her şeyden önce takımımla kupalar kazanmak için çalışıyorum. Çünkü takımımla kupalar kazandığım zaman bu durum bana bireysel ödüller de kazandıracak. Her gün bir şeyler kazanmak için uyanıyor ve çalışıyorsunuz. Sadece para kazanmak için değil. Tanrıya şükür artık paraya ihtiyacım yok. Futbol tarihinde yer almak istiyorum, daha fazla kazanmak istiyorum.

"ZİDANE'IN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

Teknik Direktör Zidane hakkında konuşan Cristiano Ronaldo, "Bir oyuncunun duyduğu güven duygusu sadece kendisiyle alakalı değildir. Çevresindeki insanlar da bundan sorumludur. Zidane ile birlikte kendimi hep özel hissettim. Bana çok yardımcı oldu ve ona gerçekten minnettarım. Antrenörüm olduktan ve onu yakından tanıdıktan sonra daha da büyük bir hayranı oldum. Bana her zaman güvendi. Her zaman dürüst davrandı. Zidane'ın büyük hayranıyım. Çok iyi bir insan ve harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.