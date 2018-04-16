Ronaldo: Daha oynayacak yıllarım var

Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo, emekli olmayı düşünmüyor! 33 yaşındaki Portekizli yıldız, daha önünde üst seviye futbol oynayacağı yılların olduğunu düşünüyor.

BU SEVİYEMİ DEVAM ETTİRECEĞİM

Şampiyonlar Ligi'nin de gol kralı olan Cristiano Ronaldo, ''Profesyonel seviyede son 2 yılım hem kulüp hem milli takım ile inanılmaz geçti. Önümüzdeki yıllarda da bu yüksek seviyemi devam ettireceğimi düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

BEN ÇOK TUTKULU BİR İNSANIM

Fit kalmak için çalışmalar yaptığını söyleyen Ronaldo, ''Hayat size zorluklar çıkartabiliyor ama ben her zaman üst noktada kalmak istiyorum. Bu işi %100 ciddiye alıyorum. Bu seviyede bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor. Tabii ki 20 yaşında yapabildiklerimi şu an yapamıyorum. Dengeyi iyi sağlamalı ve fark yaratmalısınız. Ben çok tutkulu bir insanım. İnsanlar, hayallerinin peşinden koş diyorlar. Ben, kendi hayallerimin peşinden koştum ve koşmaya devam edeceğim.'' dedi.