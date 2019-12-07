Sadece futboluyla değil saha dışındaki davranışlarıyla da büyük takdir toplayan Cristiano Ronaldo, yine kendisine yakışır bir harekette bulundu.

Portekizli futbolcu, Arnavutluk'un Durres şehrinde yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğu ziyaret etti.

Ronaldo depremden kurtulan çocukları ziyaret etti - İZLE

FORMA HEDİYE ETTİ

Buffon ile birlikte Arnavutluk'a giden Portekizli yıldız, çocuklara imzalı forma hediye etti.

BAŞBAKAN CANLI YAYINLADI

Ronaldo ve Buffon çocuklarla ilgilenirken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.