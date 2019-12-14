Ronaldo: Devler Ligi finalinde R.Madrid'i isterim

Takımı Juventus ile beraber Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen Ronaldo, aynı başarıyı gösteren eski takımı Real Madrid ile karşılaşmaktan memnun olacağını ifade etti.

"REAL'İ İSTERİM"

Şampiyonlar Ligi'nde daha erken turlarda eski takımının karşısına çıkmak istemeyeceğini kaydeden Ronaldo, "Real Madrid harika bir takım. Onlarla finalde karşılaşmak isterim, daha önce oynamayı tercih etmem" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA GÜVENİYORUZ ARTIK KENDİMİZE"

Kendi durumu da sorulan tecrübeli oyuncu, "İyi durumdayım, fiziksel problemlerim geçti. 4 hafta boyunca küçük ağrılarla oynadım ancak şu anda iyiyim. Takım da iyi durumda, Şampiyonlar Ligi grubumuzdan da lider çıktık, bu da her şeyi daha iyi durumda getirdi. Daha fazla güveniyoruz artık kendimize, böyle devam etmeyi umuyorum" dedi.

Juventus'ta bu sezon 18 maçta görev alan 34 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.