Ronaldo, Devler Ligi finalini kaçırabilir

Barcelona'nın Real Madrid'i konuk ettiği El Clasico 2-2 sona ererken, Portekizli yıldız Ronaldo da golünü attı. Tecrübeli futbolcu maçın ikinci yarısında ise sakatlığı sebebiyle oynayamadı.

RONALDO'NUN DURUMU BELiRSİZ

Ronaldo için hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası son derece önemli. 26 Mayıs'ta Liverpool'la oynanacak final öncesi Real Madrid'de Ronaldo'nun durumu belirsiz.

Golcü futbolcunun durumu ilerleyen günlerde yapılacak kontrollerinin ardından netleşecek.

SALAH: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUM

Finalin bir diğer takımı Liverpool da ise gözler Mo Salah'ın üzerinde. Real Madrid'in finaldeki rakibi olan Kırmızıların en büyük silahı olan Salah, "Final Ronaldo'yla benim maçım olmayacak. Bu sene Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyorum'' şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi finali Ronaldo ve Salah için Altın Top yarışı açısından da son derece kritik.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Öte yandan dev maçın hakemi de belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid-Liverpool finalini Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek.



