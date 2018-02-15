Ronaldo, Devler Ligi'nde 118 takımdan çok gol attı

İlk olarak maçın 45. dakikasında PSG ağlarını havalandıran Ronaldo, skoru 1-1 yaptı. Bu gol Portekizlinin, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golü oldu.

MESSİ'YE 20 GOL FARK ATTI

Ronaldo, aynı takım formasıyla 100 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken; Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki 101. gole ulaştı.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise 116. gole ulaştı ve en yakın takipçisi Lionel Messi ile arasındaki farkı 20'ye çıkardı. 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 11. gole ulaşan Ronaldo, üst üste 7 sezon en az 10 gol atan tek oyuncu unvanının sahibi oldu.

Ronaldo'yla ilgili bir başka ilginç istatistik ise Portekizlinin takımlara karşı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 137 takım mücade ederken; Ronaldo attığı 116 golle 118'ini geride bıraktı.