Ronaldo, Doğu Guta'daki katliama sessiz kalmadı

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Ümit Özat: Hakem Şenol Güneş'in avukatlığını yapıyor

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Çalımbay: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Bu sezon evinde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 ligi baz alındığında iç sahada en başarılı ikinci takım.

G.Saray evinde Barça ve Bayern'den iyi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ayrılırken yaptığı borçları cebinden ödeyeceğini belirtirken, eski başkanlara da aynısını yapmaları için çağrıda bulundu.

F.Bahçe-G.Saray maçı için en güçlü aday Bülent Yıldırım

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansları olmadığını belirten Şenol Güneş, "Her takımı yenecek güçteyiz, bunu gösterelim" dedi.

Şenol Güneş: Bayern Münih'i yenecek gücümüz var

Fenerbahçe'yi 18 yıldır Kadıköy'de yenemeyen Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda en son 1999 yılında mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Belhanda, hafta sonu oynanacak derbide Fenerbahçe'yi yenerek tarih yazacaklarını ifade etti.

Beşiktaş, Talisca'nın bonservisini almak için hareket geçiyor. Fikret Orman, Benfica yönetimi ile bizzat görüşerek Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak.

Milli Takım'a alınan Talisca için pazarlıklar başladı

Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki sivil halk ve çocukların Suriye rejimi ve Rus uçakları tarafından bombalanmasına sessiz kalmadı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka sırasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi

Caner Erkin için hapis cezası istendi

1 G.Saray evinde Barça ve Bayern'den iyi Bu sezon evinde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 ligi baz alındığında iç sahada en başarılı ikinci takım.

2 Şenol Güneş: Bayern Münih'i yenecek gücümüz var Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansları olmadığını belirten Şenol Güneş, "Her takımı yenecek güçteyiz, bunu gösterelim" dedi.

3 Ronaldo, Doğu Guta'daki katliama sessiz kalmadı Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki sivil halk ve çocukların Suriye rejimi ve Rus uçakları tarafından bombalanmasına sessiz kalmadı.

4 F.Bahçe-G.Saray maçı için en güçlü aday Bülent Yıldırım Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Bülent Yıldırım'ın yönetmesi bekleniyor.

5 Galatasaray'ın Kadıköy'deki son galibiyeti Fenerbahçe'yi 18 yıldır Kadıköy'de yenemeyen Galatasaray, ezeli rakibini deplasmanda en son 1999 yılında mağlup etmeyi başarmıştı.

6 Muharrem Usta: Yaptığım borçları cebimden ödeyeceğim Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ayrılırken yaptığı borçları cebinden ödeyeceğini belirtirken, eski başkanlara da aynısını yapmaları için çağrıda bulundu.

7 Caner Erkin için hapis cezası istendi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka sırasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi

8 Milli Takım'a alınan Talisca için pazarlıklar başladı Beşiktaş, Talisca'nın bonservisini almak için hareket geçiyor. Fikret Orman, Benfica yönetimi ile bizzat görüşerek Brezilyalı oyuncunun satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak.

9 Burak Yılmaz: Bana hırsız diyorlar Penaltı pozisyonu sonrası tribünlerden yükselen "hırsız" sesleri hakkında konuşan Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, "Normal, çok da önemli değil" dedi.