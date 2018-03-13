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Ronaldo, Doğu Guta'daki katliama sessiz kalmadı

Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki sivil halk ve çocukların Suriye rejimi ve Rus uçakları tarafından bombalanmasına sessiz kalmadı.

Ronaldo, Doğu Guta'daki katliama sessiz kalmadı
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Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye Rejimi ve Rusya'nın Doğu Guta'da masum halka karşı uyguladığı zulme tepki gösterdi. Ronaldo, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine "Suriye'deki çocuklara 7 kelimede umut gönderin, çocukları kurtarın" çağrısında bulundu.

7 KELİMEYLE ÇOCUKLARA UMUT OLUN

Be strong.(Güçlü ol) Have faith.(İnançlı ol) Never give up. (Pes etme) sözleriyle paylaştığı videoya #7WordsForSyria (Suriye için 7 kelime) etiketini kullanan Ronaldo, dünyaya seslendi.

Yıldız futbolcunun paylaştığı videonun içeriğinde, "Suriyeli çocuklar 7 senedir bombalanıyor, korkuyor, acı çekiyor, savaşıyor, travma yaşıyor, kurşunlanıyor. Suriye'deki çocuklara 7 kelimede umut gönderin, çocukları kurtarın" sözleri yer aldı.

Ronaldo, Doğu Guta'daki katliama sessiz kalmadı - İZLE

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