Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo, Suriye Rejimi ve Rusya'nın Doğu Guta'da masum halka karşı uyguladığı zulme tepki gösterdi. Ronaldo, kişisel Twitter hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine "Suriye'deki çocuklara 7 kelimede umut gönderin, çocukları kurtarın" çağrısında bulundu.

7 KELİMEYLE ÇOCUKLARA UMUT OLUN

Be strong.(Güçlü ol) Have faith.(İnançlı ol) Never give up. (Pes etme) sözleriyle paylaştığı videoya #7WordsForSyria (Suriye için 7 kelime) etiketini kullanan Ronaldo, dünyaya seslendi.

Yıldız futbolcunun paylaştığı videonun içeriğinde, "Suriyeli çocuklar 7 senedir bombalanıyor, korkuyor, acı çekiyor, savaşıyor, travma yaşıyor, kurşunlanıyor. Suriye'deki çocuklara 7 kelimede umut gönderin, çocukları kurtarın" sözleri yer aldı.

Ronaldo, Doğu Guta'daki katliama sessiz kalmadı - İZLE