Ronaldo 'en iyi oyuncu' rozetini reddetti

Portekizli yıldızdan yine çok konuşulacak bir hareket daha geldi.

Ronaldo, Serie A' da geçen sezonun en iyilerine verilen rozeti takmayı reddetti.

Juventuslu yıldızın rozeti takmamasının sebebi ise sonradan belli oldu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMDAN ÜSTÜN DEĞİLİM"

Ronaldo yaptığı açıklamada;

"Takım arkadaşlarımın üstünde sayılmak istemiyorum. Bu yüzden rozeti takmak istemiyorum." ifadesini kullandı.

Yıldız oyuncunun bu davranışı takım bütünlüğüne gösterdiği özeni ortaya koyarken tüm spor severlerden de bu tavrı nedeniyle alkış aldı.