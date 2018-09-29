Ronaldo: En iyisi benim

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, geçen hafta verilen The Best ödülleri hakkında suskunluğunu bozdu.

Modric'in FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü alması hakkında kısa bir açıklama yapan Ronaldo, "Modric'i aldığı ödülden ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

BENİM GOLÜM DAHA İYİYDİ

Muhammed Salah'ın Puskas'ı kazanmasını değerlendiren Portekizli yıldız, "Açıkçası benim golüm daha iyiydi. Hayat böyle işte. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Son 15 yılda seviye korudum ve yaptığım şeylerden memnunum" dedi. Ronaldo sözlerine, "Torino'yu seviyorum. Güzel bir şehir. Bana destek olarak herkese teşekkür ederim. Bana destek olmaya devam edin çünkü hedefim her zaman bir numara olmaktır."

TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİ BENİM

"Tüm zamanların en iyi futbolcusu kim?" sorusunu yanıtlayan Cristiano Ronaldo gülerek "Tabii ki ben" dedi.