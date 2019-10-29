Ronaldo: En iyisi Juventus'a attığım gol

Portekizli yıldız, ekim ayı başında milli takım formasıyla Ukrayna'ya karşı 700 gol barajını geçmeyi başardı. 973. maçında bu başarıya ulaşan Portekizli, 17 yıllık süreçte 7. dalyasını yaptı.

"O GOLÜ UZUN YILLAR BOYUNCA ATMAYI DENEDİM"

Kariyerinin büyük çoğunluğunu Real Madrid'de geçiren Cristiano Ronaldo, "700 gole ulaşmak çok büyük başarı. Çok az oyuncu böyle bir noktaya ulaşabiliyor. Bu nedenle gururluyum. 701 golüm içerisinde en iyisini sorarsanız, Juventus'a attığım gol diyebilirim. Çünkü, o golü uzun yıllar boyunca atmayı denedim." ifadelerini kullandı.