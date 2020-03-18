Ronaldo evinde vakit geçirmeye devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, salgın bitene kadar Juventus'a geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Sevgilisi Georgina Rodríguez ve çocuklarıyla birlikte evinde vakit geçiren 35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde kendisini çekmeye çalışan basın mensuplarına perde arasından poz vermiş ve bu görüntü çok konuşulmuştu.

HAVUZ BAŞINDA GÜNEŞLENDİ

Artık kendisini saklamayan yıldız futbolcu, bu kez havuz başında güneşlenirken görüntülendi.

Tecrübeli oyuncunun lüks evinde kendisini karantinaya alması, sosyal medyada "Ronaldo'nun karantinası, bizim hayalimiz" şeklinde yorumlara neden oldu.