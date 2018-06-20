Portekiz Milli Takmı'yla uluslararası turnuvalarda gösterdiği performansla zaman zaman eleştiriler alan Ronaldo, 2018 Dünya Kupası'na çok iyi başladı.
2 MAÇTA 4 GOL ATTI
B Grubu'nda oynanan ilk maçta İspanya ile karşılaşan Portekiz, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılırken 3 gol de Ronaldo'dan gelmişti.
İspanya karşısında hat-trick yapan Portekizli yıldız Fas'ı da boş geçmedi.
Portekiz'in 1-0 kazandığı maçın henüz başında güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını 4'e çıkardı.
Ronaldo Fas'a da gol attı VİDEO
MESSİ'NİN GOLÜ YOK
Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Arjantin ise Messi önderliğinde ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.
İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'de Messi, penaltı kaçırmış ve mücadeleyi gol atamadan tamamlamıştı.