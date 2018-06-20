Ronaldo Fas'a da gol attı

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. B36 Torshavn - St Joseph's eşleşmesinin galibi Karadağ ekibi OFK Titograd ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Fransa ve İngiltere'ye çıkarma yapan Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Jonathan Bamba, Jack Wilshere ve Marco van Ginkel'in menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi.

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Yasin Öztekin: Beşiktaş'la görüşüyorum

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin, hem Galatasaray hem de Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi.