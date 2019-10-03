Ronaldo, formunun sırlarını açıkladı

Portekizli süper yıldız şubat ayında 35 yaşına basacak olmasına rağmen birçok meslektaşından daha formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ronaldo, kendisiyle bir gün geçiren AS gazetesinden Joaquin Marota'ya beslenme sırlarını anlattı.

Portekizli yıldız, her gün kendisine dinlenme, antrenman ve rahatlama için zaman ayırırken, çalışmalarını sadece Portekiz ve Juventus'ta yaptığı egzersizlerle sınırlı tutmuyor.

PİLATES, YÜZME VE EKSTRA ANTRENMANLAR

Ronaldo, rejiminin bir parçası olan ve haftalık 5 seanstan oluşan bir pilates ve yüzme programına da sahip. Ve bu 5 günlük program deneyimli futbolcu için sadece bir ısınma antrenmanı.

Çalışma hırsı ve azminin geçmişe dayandığını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, Sporting Lizbon forması giyerken A takım oyuncuları tarafından kendisini çok fazla zorladığı konusunda uyarı aldığını ifade ediyor.

Sporx'in haberine göre, Ronaldo diyetinde günde 6 farklı öğün yemek yiyor. Özellikle karbonhidrat ve protein içerikli besinler tüketen Ronaldo, asla tuz kullanmıyor. Portekizli yıldız ayrıca rejimden kaçtığı günlerde oğluyla birlikte pizza yemekten suçluluk dolu bir haz duyduğunu aksi takdirde çok sıkıcı olacağını belirtiyor.

Fit kalma konusunda anahtar nokta olarak ise, ''Vücudunuza dikkat etmek ve iyileşme sürecine önem verirken, düzgün beslenmek'' dedi.

Portekizli her sabah kahvaltısında portakal suyu ve ananas suyu içerken, gün içerisinde sadece su içebiliyor. Ayrıca programa göre her gece minimum 8 saat uyuması gereken Ronaldo, günün dördüncü yemeğinden sonra ise kısa şekerleme uykusuna dalıyor.

CR7 Juventus'a imza attığında yapılan testlere göre vücut olarak hala 20'li yaşlarında olduğu kanıtlanmıştı. Portekizli yıldızın daha ne kadar süre böyle devam edeceği ise en büyük merak konusu.