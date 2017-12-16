Ronaldo: Futbol tarihine geçtim

Real Madrid'in süperstarı Cristiano Ronaldo, hayalinin her zaman tarihe geçmek olduğunu ve bunu başardığını söyledi.

DÜNYA FUTBOLUNDA İZ BIRAKMAK İSTEDİM VE YAPTIM

Lionel Messi ile birlikte 5 Ballon d'Or ödülüne sahip olan yıldız isim, "Her zaman futbol dünyasında iz bırakmak istedim ve bunu yaptım. Futbol tarihinde yeni bir bölüm yazdım, bu kadar kupa kazanmak ve Messi'nin yanında bu kadar bireysel ödül kazanmak benim için büyük bir onur" dedi.

"TUTKUM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEĞİM"

Futbol tutkusu sürdüğü sürece oynamaya devam edeceğini belirten Ronaldo, "Sürekli motive durumdayım, çünkü böyle olmayı seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve her zaman insanları eğlendirmeye çalışıyorum. Futbol tutkum devam ettiği sürece de böyle yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 maçta 1637 dakika süre alan Ronaldo, 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.