Ronaldo geldi, Juve'nin forma satışları patladı

Real Madrid tarihine geçen ancak 2018-19 sezonu öncesi 100 milyon euro bonservisle Juventus'a giden Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibine sınıf atlattı.

1 MİLYON 300 BİN FORMA SATILDI

Juventus, 45 ülkede yapılan bir anket çalışmasına göre dünya genelindeki sempatizan sayısını da 38 milyon artırdı. İtalyan ekibinin dünya çapındaki toplam destekçisi 423 milyon kişiye ulaştı. Siyah-beyazlılar, Ronaldo'nun gelişinin ardından forma satışlarını katladı.

Ronaldo'lu ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan ve üst üste şampiyonluk serisini 8'e çıkaran Juventus, 2018-19 sezonunda toplam 1 milyon 315 bin forma sattı. Tarihinde ilk kez 1 milyon forma satışı barajını aşan Juventus, Avrupa'da en çok forma satan kulüpler sıralamasında da ilk 10'a girdi.

Juventus'un dünya çapındaki forma satışlarından 170 milyon euro gelir elde ettiği kaydedilirken, sponsorluk ve reklam gelirlerinin de 86.8'den 108.8 milyon euroya çıktığı kaydedildi.

Avrupa'nın en çok forma satan kulüpleri ise şöyle sıralandı:

1. Manchester United (4,950,000)

2. Liverpool (3,943,000)

3. Bayern Münih (3,475,000)

4. Real Madrid (2,920,000)

5. Barcelona (2,755,000)

6. Chelsea (1,911,000)

7. Borussia Dortmund (1,698,000)

8. PSG (1,522,000)

9. Manchester City (1,476,000)

10. Juventus (1,315,000)