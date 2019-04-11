Ronaldo gol sayısını 125'e çıkardı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları dün akşam tamamlandı.

Barcelona, deplasmanda Manchester United'ı 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantaj yakaladı.

Juventus ise Ajax'la Hollanda'da 1-1 berabere kaldı. İtalyan ekibinin golünü Cristiano Ronaldo attı. Son 16 turunda Atletico Madrid karşısında hat-trick yapan yıldız futbolcu takımını bir üst tura taşımıştı.

MESSİ'YE FARK ATTI

Son 3 sezonda üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Portekizli yıldız, bu turnuvada 125. golüne imza attı. Devler Ligi'nde en fazla gole sahip olan Ronaldo, yeşil sahalardaki rakibi Lionel Messi'ye bu alanda fark attı.

41 GOLE KARŞILIK 16 GOLÜ VAR

Toplamda 108 golü olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, son 11 çeyrek final müsabakasında gol atamazken, toplamda oynadığı çeyrek final ve sonrasında 16 kez fileleri havalandırabildi. Cristiano Ronaldo ise çeyrek final ve sonrasında 41 gole imza attı.