Ronaldo o anı anlattı: Kariyerimdeki en güzel goldü

Juventus ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

Juventus ağlarını iki kez sarsan Ronaldo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

KARİYERİMİN EN GÜZEL GOLÜ

Portekizli yıldız, "Çok yükseğe sıçradım ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol oldu, muhtemelen kariyerimin en güzel golü. İnanılmaz bir andı. Böyle bir statta alkışlanmak eşi benzeri olmayacak bir tecrübe. Juventus taraftarına teşekkür ediyorum, benim için müthiş bir şey yaptılar. Kariyerimde böyle bir şey daha önce hiç yaşamamıştım." dedi.