Ronaldo hapis cezası almamak için para ödeyecek

İspanyol hazinesinin vergi kaçırma iddiası nedeniyle zor günler yaşayan Cristian Ronaldo'nun hapse girme ihtimalinin yükseldiği bunun üzerine Portekizli oyuncunun avukatının uzlaşma teklif ettiği öğrenildi.

RONALDO GERİ ADIM ATTI

Vergi kaçırdığı iddiasını reddedip İspanyol hazinesiyle uzlaşmayı reddeden ve hakkını mahkemede arayan Ronaldo'nun kulislerde suçlu bulunacağına yönelik fısıltılar devam ederken Portekizli futbolcu geri adım attı.

AVUKATLARINA TALİMAT VERDİ

Habere göre hapse girmekten korkan Cristiano Ronaldo avukatına talimat verdi. Bunun üzerine avukat Jose Antonio Choclan, İspanyol hazinesiyle temasa geçip uzlaşma talep etti. Elde edilen bilgiye göre Ronaldo'nun davanın bitirilmesi için hazine ne isterse verilmesi talimatı verdiği belirtiliyor.

25 MİLYON EURO ÖDEMESİ GEREKİYOR

Cristiano Ronaldo, 14 milyon 768 bin 897 euro vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılanıyor.

Ronaldo'nun 'Hazine'nin davadan çekildiğini ve hapis cezası talebini geri çektiğini' beyan etmesi halinde vergi cezasının tamamını (25 milyon 693 bin 315 euro) ödemeyi kabul ettiği belirtiliyor.