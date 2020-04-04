Ronaldo, 'ilk milyar dolarlık futbolcu' oldu

Messi ile birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, servetine servet katıyor.

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Portekizli yıldızın yıllık kazancını hesapladı. Dergi, Ronaldo için 'serveti milyar doları bulan ilk futbolcu' dedi.

FLOYD VE TİGER WOODS'TAN SONRA 3. SIRADA

Ronaldo'nun sponsorluk anlaşmaları ve Juventus'tan kazandığı maaş+bonusların hesaplandığı haberde, Portekizli yıldızın aktif sporcular olan Floyd Mayweather ve Tiger Woods'tan sonra sporda 'milyar dolarlık' sınıfa giren üçüncü isim olduğunu ifade edildi.

MESSİ VE NEYMAR'I GEÇTİ

Böylece 35 yaşındaki futbolcu, marka değeri olarak Messi ve Neymar'ın önünde yer aldı.

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"TANRI SANA YARDIM ETTİĞİNİN İKİ KATINI VERİR"

Başarılı futbolcu daha önce İspanya basınına verdiği röportajda servetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Babam bana şunu öğretti; yardıma muhtaç insanlara ne kadar yardım edersen Tanrı sana yardım ettiğinin iki katını verir. Ve benim hayatımda da tamamen böyle oldu. Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti."