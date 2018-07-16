1 Ronaldo Torino'da Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, imza için Torino'ya geldi. Portekizli yıldızı onlarca Juventuslu taraftar karşıladı.

2 Fenerbahçe'nin gündemindeki Hollandalı stoper Fenerbahçe, Feyenoord'un 23 yaşındaki stoperi Sven van Beek'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

3 Cüneyt Çakır'ın önünde iki seçenek var 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Cüneyt Çakır, Türkiye'ye döndü. Tecrübeli hakem ya Süper Lig'de devam edecek ya da Çin'e gidip yılda 5 milyon dolar kazanacak.

4 Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor Mesut Bakkal, transferin gözde ismi Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılacağını açıkladı. Milli futbolcu Galatasaray'a gitmek istiyor.

5 Rusya'nın Dünya Kupası'ndan kazancı 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, Fransa'nın şampiyon olduğu turnuva sonunda yaklaşık 18 milyar dolar gelir elde etti.

6 Vida gözyaşlarını tutamadı Dünya Kupası'nı Fransa'ya kaptıran Hırvatistan'da tecrübeli stoper Domagoj Vida, karşılaşmanın ardından hüngür hüngür ağladı.

7 Fenerbahçeli öğrenciler kombine kuyruğunda Sarı-lacivertli kulübün, futbol takımının iç saha maçları için yarın sabah sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

8 Dünya Kupası'nın enleri belli oldu 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu. Modric kupanın en iyi, Mbappe ise en iyi genç oyuncusu seçildi.

9 Fransa Dünya Kupası'nı kaldırdı 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 mağlup eden Fransa, şampiyonluk kupasını kaldırdı.