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Ronaldo Torino'da

Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, imza için Torino'ya geldi. Portekizli yıldızı onlarca Juventuslu taraftar karşıladı.

Ronaldo Torino'da
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Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Ronaldo, sabah saatlerinde Torina'ya geldi. Golcü futbolcu önce sağlık kontrolünden geçecek ardından ise imza atacak.

TORİNO'DA RONALDO ÇILGINLIĞI

Messi'yle birlikte dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri olan Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a gidişi yılın transferi olarak görülüyor.

Ronaldo imza için Torino'da - İZLE

Portekizliyi alarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna göz dikan İtalyan devi, Ronaldo için bu akşam imza töreni düzenleyecek.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmek için Torino'ya gelen Ronaldo'yu Juventuslu taraftarlar karşıladı.

İmza almak, fotoğraf çekmek için sıraya giren futbolseverler Ronaldo'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

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