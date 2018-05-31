Ronaldo İspanya'da kulüp satın alıyor

Brezilya’nın efsane futbolcusu Ronaldo'nun, İspanya takımlarından Vallodolid’i satın almak istediği iddia edildi.

Brezilya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan O Globo, Real Madrid’in eski futbolcusunun İspanya 2. Lig ekiplerinden Valladolid’i satın almak için 30 milyon euro’luk bir teklif yaptığını iddia etti.

Ocak ayında ülkesinde bir röportaj veren 41 yaşındaki efsane, "Brezilya Futbol Federasyonu’na başkanlık etmek benim için büyük bir onur, ancak önce büyük bir kulüp yönetiminde deneyim sahibi olmak istiyorum. İspanya ya da İngiltere’de ikinci ligde yer alan bir takım almayı düşünüyorum. Yenilikçi bir şeyler yapmak istiyorum. Sanırım bu yeni hedef için hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı efsane 2014 yılında Fort Lauderdale kulübünün ortaklarından olmuştu ve 2017 yılında yüzde 20’lik payını satmaya karar vermişti. Geride bıraktığımız sezonu İspanya 2. Ligi’nde altıncı sırada tamamlayan Valladolid’in kulüp başkanlığını Carlos Suarez yapıyor.