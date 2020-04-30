Ronaldo, İtalya'ya dönmek istemiyor

21 Mart tarihinde kendisi ve kız arkadaşı Arjantinli şarkıcı Oriana Sabatini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklanan Juventus’un yıldız futbolcusu Dybala, 1.5 aydır hastalığı yenemiyor.

4. kez teste giren Arjantinli futbolcunun, son testinin de bir kez daha pozitif çıkması moralleri bozdu.

Kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan Dybala, geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve durumunun iyi olduğunu ifade etmişti. Ancak yıldız futbolcunun, 1.5 aydır virüsü atlatamamış olması endişe yaratıyor.

RONALDO DÖNMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Juventus'ta tüm bu olaylar yaşanırken, bir haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İtalyan Corriere Dello Sport gazetesinin haberine göre; Portekizli yıldızın yakın çevresi, Dybala'nın testinin pozitif çıktığını basına sızdırdı.

Bunun ardından 35 yaşındaki futbolcu, Juventus ile iletişime geçti ve İtalya'ya bir süre daha dönmeyeceğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da liglere ara verilir verilmez ülkesine giden Ronaldo, 50 gündür Madeira'daki villasında ailesiyle birlikte vakit geçiriyor.