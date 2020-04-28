Cristiano Ronaldo, İtalyan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak olması nedeniyle, Torino'ya dönme kararı aldı.

İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Smith'in, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da listesinde olduğu biliniyordu.

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile 4 ay önce yıllık 2 milyon euroya anlaşma sağlayan G.Saray, dövizin artması üzerine 2 milyon TL zarara girdi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sumudica, Ramazan boyunca oruç tutan futbolcuların çalışma sisteminin diğer oyunculara göre daha farklı olacağını söyledi.

Yeni sezonda kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi; Cabot, Eljero Elia ve Gyasi'yi listesine aldı. Siyah-beyazlılar, bu 3 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katacak.

Maaşında yüzde 40 indirime giderek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan ancak beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, takımda kalmak için her türlü yolu denemeye başladı.

1 Sosyal medya yüzünden futbolu bıraktı İngiliz kaleci Ted Smith, sosyal medyadaki kötü yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Smith'in, Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da listesinde olduğu biliniyordu.

2 Galatasaray'da kur çıkmazı Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ile 4 ay önce yıllık 2 milyon euroya anlaşma sağlayan G.Saray, dövizin artması üzerine 2 milyon TL zarara girdi.

3 Galatasaray'ı eledikleri için kilise yaptırdı 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Steaua Bükreş'in sahibi Becali, "Türkleri elersek kilise yaptıracağım demiştim. O sözümü bugün tutuyorum" dedi.

4 Ronaldo İtalya'ya dönüyor Cristiano Ronaldo, İtalyan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde çalışmalara başlayacak olması nedeniyle, Torino'ya dönme kararı aldı.

5 FIFA'dan tüküren oyuncuya sarı kart önerisi FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, koronavirüs nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

6 Sumudica: Müslüman futbolcuların programı ayrı Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Sumudica, Ramazan boyunca oruç tutan futbolcuların çalışma sisteminin diğer oyunculara göre daha farklı olacağını söyledi.

7 Beşiktaş, kanatlara takviye yapacak Yeni sezonda kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi; Cabot, Eljero Elia ve Gyasi'yi listesine aldı. Siyah-beyazlılar, bu 3 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katacak.

8 Fatih Terim'in eski yardımcısı: İtalya'da ona aşıktık Fatih Terim'in Fiorentina'da görev yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Antonio Di Gennaro, "Tüm takım olarak Terim'e hayrandık" dedi.

9 Alper: Kuruş almadan oynarım Maaşında yüzde 40 indirime giderek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan ancak beklentileri karşılayamayan Alper Potuk, takımda kalmak için her türlü yolu denemeye başladı.