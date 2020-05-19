Ronaldo, Juventus ile antrenmanlara başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Serie A'nın askıya alınması üzerine ülkesi Portekiz'e giden Cristiano Ronaldo, sosyal izolasyon sürecini ailesiyle birlikte geçirmişti.

4 Mayıs'ta Torino'ya geri dönen Ronaldo'nun, 14 günlük karantina süreci de sona erdi.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Ligin devam edeceği tarihin net olarak açıklanmadığı İtalya'da, geçtiğimiz günlerde federasyon bir açıklama yaparak, kulüplerin gruplar halinde antrenmanlara başlayabileceğini belirtmişti.

Karantina süreci sona eren Portekizli yıldız da soluğu Juventus tesislerinde aldı.

Juventus'un özel sağlık merkezi J Medical'de testlere giren Portekizli yıldız, takımıyla antrenmanlara başlayacak.

32 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya'da, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 7'ye ulaştı.