Ronaldo Juventus'a imza atıyor

Torino'daki Allianz Stadyumu'ndaki organizasyon saat 20:30'da yapılacak. Portekizli yıldızın Pazartesi günü erken saatlerde İtalya'daki Torino Caselle havaalanına ulaşması bekleniyor.

Birçok Juve hayranı, sağlık kontrolü öncesi 33 yaşındaki yıldız oyuncuyu havaalanında karşılaması bekleniyor. Ronaldo'nun kontrolleri, tıpkı önceki transfeler Emre Can, Joao Cancelo ve Mattia Perin'de olduğu gibi kulübün kliniği olan J Medical'de gerçekleşecek.

Cristiano Ronaldo'nun dört yıllık bir sözleşmeye imza atması beklenirken, İtalya futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Portekizli yıldızın transferi Juve taraftarlarında büyük coşku yarattı ve şimdiden binlerce 7 numaralı forma satışı gerçekleşti.