Ronaldo Juventus'a imza attı

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, imza törenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"İTALYA'DAKİ EN BÜYÜK KULÜP"

”Juventus dünyanın en iyi kulüplerinden. Benim için zor bir karardı. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım oynamaya değer bir kulüp olduğunu söyledi. İtalya’daki en büyük kulüp.

Ben hayatımda her zaman rekabet istedim. Sporting, Manchester, Real ve şimdi Juventus. Rüya gibi bir kariyer. Bu yeni rekabetim de, diğerleri kadar güzel olacak. Mutsuz değilim, kariyerimin bu noktasında böyle bir kulübe gelmek benim için harikaydı.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Real Madrid’de 9 yıl geçirdim, harikaydi. Yeni bir adım attım. Motive olmuş durumdayım, konsantrasyonum yüksek. Her zaman olduğu gibi en iyilerden biri olduğumu göstereceğim. Beni biliyorsunuz, hırslı biriyim ama yeni rekabetleri de seviyorum. Tarih yazmak istiyorum.

İtalya taktik açıdan zorlayıcı bir lig. Zor olacaktır ama kariyerimde hep zorluklar yaşadım. Çok çalışacağım ve oyunuma güveniyorum, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yüzden sakinim.





"ONLARA FARKLI OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Herkesin Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istediğini biliyorum ama biz tüm kupaları almak için savaşacağız. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak zor fakat Juventus’un onu da alması için uğraşacağım.

Artık 23 yaşında değil, 33 yaşındayım. Benim yaşımda kariyerlerinin bittiğini düşünen oyunculardan farklıyım. Ben onlar gibi değilim, onlardan farklı olduğumu göstermek istiyorum.

Hem saha içinde hem de saha dışında en iyisi olmak istiyorum, antrenmanlar dahil. Bu çok özel bir an. 4 yıllık imza atıyorum ve taraftara büyük keyif vereceğime eminim.

Balloon d’Or’u kazanmak, hesapladığım bir şey değil. Her zaman en iyi olmak ve her zaman kazanmak isterim. Bir şeyler yolunda giderse, kazanmak için fırsatım olur. Ancak bu uykularımı kaçıran bir şey değil."