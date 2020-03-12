Ronaldo, Juventus'a İtalya'ya dönemeyeceğini iletti

İtalya'da her geçen gün koronavirüs nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ederken Juventus, bir kötü haberle daha sarsıldı.

Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanmasıyla büyük şok yaşayan Juventus'a, bir kötü haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İTALYA'YA DÖNMEYECEK

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan annesini görmek için Portekiz'e giden Ronaldo'nun, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle bir süre daha İtalya'ya dönmeyeceği açıklandı.

Serie A maçları, koronavirüs nedeniyle askıya alınmıştı.

RUGANİ'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Öte yandan virüs bulaştığı haberleri ayyuka çıkan Daniele Rugani, sosyal paylaşım mecrası Instagram üzerinden iyi olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Rugani iyi olduğunu belirttiği açıklamasında, herkesi kurallara uymaya çağırdı.

İşte o sözler:

"Haberleri okudunuz. Benim için endişelenen herkese iyi olduğumu söylemek isterim. Şu anda hastanelerde bu acil konuyla ilgilenen ve mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür etmek istiyorum. Virüs hiçbir ayrım yapmıyor, herkesi sevdiklerimiz, çevremizdekiler ve kendimiz için kurallara uymaya çağırıyorum."