Ronaldo: Juventusluları anlayamıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Juventus'u ağırlayan Real Madrid, 3-0 yenik duruma düştüğü maçta son saniye penaltısıyla aradığı golü buldu ve yarı finale yükseldi.

BUFFON İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ

Penaltı kararı sonrası çılgına dönen Juventuslu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. 40 yaşındaki Buffon, yaptığı itiraz nedeniyle Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

İşte penaltı pozisyonu:

NEYE TEPKİ GÖSTERİYORLAR ANLAYAMIYORUM?

Real Madrid'i Juventus karşısında yarı finale çıkaran penaltı golünü atan Ronaldo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ronaldo maçın uzatma dakikalarında kazandıkları penaltıyla ilgili, ''Juventuslu oyuncuların neye tepki gösterdiğini anlamıyorum. Lucas'ı arkadadan ittiler, pozisyon penaltıydı. Tanrı'ya şükürler olsun ki golü attım'' dedi.

Mücadelede 3-0 geri düşmeleriyle ilgili konuşan Ronaldo, ''Acı çektik ve öğrendik. Bu oyun, bir ders niteliğinde. Futbolda her şey bir ders niteliğinde.Sonuna kadar savaşmalısınız. Bugün daha çok gol atabilirdik ama Buffon ve Juventus çok iyiydi.'' ifadelerini kullandı.

Juventus karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki 150 maçına çıkan Ronaldo, turnuvadaki 120. golünü kaydetti.