Ronaldo Juventus'ta

Real Madrid, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Juvetus'la anlaştığını resmen açıkladı.

Ronaldo röveşata golünde adeta uçtu - İZLE

105 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Real Madrid, transferi resmen duyurdu.

İki ekip de transferin mali detayları hakkında bilgi vermezken, İspanyol ve İtalyan basını iki kulübün 105 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığını yazdı.

YILLIK 30 MİLYON EURO KAZANACAK

33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Juventus'tan yıllık net 30 milyon euro maaş alacak.

"YAŞAŞIN REAL MADRİD"

Cristiano Ronaldo transferinin açıklanmasının ardından "Real Madrid'de harika 9 yıl geçirdim. Burada harika zaman geçirdim. Ben gidiyorum ama burada her şey aynı kalacak. Her zaman kendimi bu kulübün parçası hissedeceğim. Ayrılıyorum ama yaşasın Madrid!" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, ikinci sıradaki Raul'den 303 daha az maça çıkmasına karşın 450 maçta kaydettiği 438 golle Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu oldu.