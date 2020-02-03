Ronaldo, Juventus'ta tarihe geçti

Cedi Osman: Deprem sebebi ile çok üzgün ve kötü hissettim

1 Obi Mikel ile Emre yaşanan kavga hakkında konuştu Trabzonspor-Fenerbahçe maçın Emre ile tartışan Obi Mikel, 39 yaşındaki oyuncunun kendisine ve ailesine küfrettiğini iddia etti. Emre ise kimseyle olumsuz bir diyalog yaşamadığını söyledi.

2 Kruse'nin faul isyanı Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır'la yaşadığı ikili mücadele hakkında konuşan Max Kruse, "Neden böyle düdükler çalınıyor anlamıyorum" diyerek karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

3 Mansur Çalar bu kez de tırnaklarıyla saldırdı Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibi takımın oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı.

4 Sergen Yalçın'dan fizik eleştirisi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, kondisyona yönelik idmanları artıracaklarını söyledi.

5 Ersun Yanal oyuncularıyla toplantı yaptı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçı sonrası "Mağlubiyetin sebebini herkes biliyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" diyerek oyuncularına moral verdi.

6 Mahkemeden Dorukhan'a ceza Dorukhan Toköz, eski kız arkadaşı Cansu Gezer ile mahkemelik oldu. Gezer'i tehdit eden 23 yaşındaki futbolcu, 4 ay yaklaşmama cezası aldı.

7 Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe otobüsünü taciz etti Trabzonspor maçı sonrası havaalanına doğru giden F.Bahçe kafilesini, bir grup taraftar taciz etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, arka koltuktaki taraftarın silah çektiğini iddia etti.

8 Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı Süper Lig'de şampiyonluk yarışı çok heyecanlı geçiyor. Sivasspor ve F.Bahçe'nin kaybettiği haftada Başakşehir, G.Saray, Trabzonspor ve Beşiktaş kazanmayı başardı.

9 Super Bowl 2020'yi Kansas City Chiefs kazandı ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.