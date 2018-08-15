Ronaldo, Juventus'u zirveye taşıdı

Result Sports isimli spor dünyasına yönelik çalışmalar yapan digital reklam ajansı, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'u sosyal medyada hesaplarını nasıl etkilediğini araştırdı.

RONALDO İSTATİSTİKLERİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Juventus hesaplarının Temmuz'a kadar aylık 500 binden az yeni takipçisi olurken, Ronaldo bu istatistiği tersine çevirdi. Ronaldo'nun gelişinin ardından, Juventus'u sosyal medyadan 3.5 milyon yeni üye takibe aldı.

PSG'Yİ GERİDE BIRAKTILAR

Juventus'un takipçisi en çok Instagram'da arttı. Siyah Beyazlılar, Ronaldo'nun gelişinin ardından Instagram sayısını 14.4 milyon'un üzerine çıkardı ve Paris Saint Germain'i (PSG) geçerek 4. sıraya çıktı.

6.2 MİLYON ARTIŞ GÖSTERDİLER

Araştırmanın diğer önemli bir noktası ise kulüplerin Instagram takipçileri. 4 kulüp Instagram'da 4 milyon takipçiyi aşarken; Ronaldo'nun gelişinin ardından Juventus'un 4 milyon yeni takipçisi oldu.

Juventus'un Temmuz ayındaki tüm sosyal medya hesapları 6.2 milyon kişi artış gösterdi. Kulüp Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı geçen Nisan ve Haziran aylarında takipçi sayısını sadece 1 milyon artırmıştı.