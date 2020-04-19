Ronaldo, karantina kurallarını hiçe saydı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlar da sosyal izolasyona devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Medeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını yok saydı.

AİLE FERTLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da katıldı.

Ronaldo'nun kardeşi Elma, sosyal medya hesabından fotoğrafları "Bu sevgili yeğenimin doğum günüydü. Aile, arkadaşlar, aşk hepsi bir arada" notuyla paylaştı.

Fotoğrafa yorum yapan Alicia ise "Karantinayı ailenizle birlikte geçirdiğinizde iyi bir doğum günü partisi düzenleyebilirsiniz. Teşekkürler, her zaman bir arada" ifadelerini kullandı.