Ronaldo kırmızı kart gördü ağlayarak çıktı

İspanya'da Valencia ile karşı karşıya gelen Juventus 29. dakikada 10 kişi kaldı. 5 Altın Top'u, üst üste 3 Şampiyonlar Ligi, İngiltere ve İspanya liglerinde şampiyonluklar yaşayan Portekizli, gördüğü kırmızı kart sonrası sahadan gözyaşları içinde ayrıldı.
GÖZYAŞLARIYLA DIŞARI ÇIKTI
Mücadelenin 29. dakikasında ceza sahasına hareketlenen Ronaldo, Murillo'nun yanından geçti. Savunma oyuncusunun yerde kaldığını gören Portekizli, Murillo'nun kafasına dokunarak bir şeyler söyledi.
Pozisyonun olduğu noktaya hareketlenen maçın hakemi Ronaldo'yu direkt kırmızı kartla oyundan attı.