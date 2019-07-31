Ronaldo Kore'yi karıştırdı

İtalyan devi Juventus ve K-league All Star takımının Seul Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldiği özel maçta Güney Koreli futbolseverler için tatsız bir olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Müsabakanın biletleri, 'Cristiano Ronaldo en az bir devre forma giyecek' vaadiyle satılmasına rağmen Portekizli futbolcu bir dakika dahi forma giymedi. Karşılaşma esnasında Portekizli futbolcuyu protesto etmek adına 'Messi' tezahüratları yapan Güney Koreli futbolseverler, skandal olayı yargıya taşıyor.

DAVA AÇILACAK

2 binden fazla Güney Koreli taraftar, Cristiano Ronaldo'nun gösteri maçında forma giymemesinden dolayı organizatör firma The Fasta'ya dava açmaya hazırlanıyor. Myungan Hukuk Bürosu'ndan avukat Kim Hun-ki, yoğun şikayet telefonları aldıklarını ve taraftarların dava açmaya kararlı olduğunu aktardı.

Kim Hun-ki ayrıca organizatör firmayı futbolseverlerin zararları tazmin etmeye davet etti. Deneyimli avukat, müvekkillerinin zararının karşılanmaması durumunda önümüzdeki haftadan itibaren tek tek tüm davaların açılacağını ifade etti.

Fiyatları 25 dolar ile 338 dolar arasında değişen 65 bin bilet, satışa çıktıktan sonra 2 saat içinde tamamen tükenmişti.