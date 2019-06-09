Ronaldo, lösemi hastası çocuğu kırmadı

Juventus ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Ronaldo, lösemili küçük bir çocuğun isteğine duyarsız kalmadı.

LÖSEMİLİ ÇOCUĞU OTOBÜSE ALDI

Ronaldo, antrenman sonrası otobüsün yoluna çıkan ve elinde "Ronaldo bana sarıl" diye bir pankart bulunan çocuğu otobüse aldı.

Ronaldo'nun da içinde olduğu ve Portekiz Milli Takımı'nı taşıyan otobüs, Porto'nun sahası Estadio do Bessa'daki antrenmandan ayrılırken, bir çocuğun pankartı dikkat çekti.

Ronaldo'dan anlamlı hareket - VİDEO

Lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Eduardo Moreira "Ronaldo bana sarıl" yazan bir pankart açtı. Ronaldo, bunun üzerine takım otobüsünü durdurttu ve genç futbolseveri otobüse aldırttı. Ona sarılan Ronaldo, daha sonra hayranıyla fotoğraf çektirdi. Bu anlarda Moreira büyük sevinç yaşadı.