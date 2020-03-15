Ronaldo, lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürecek

Portekizli yıldız Crisitano Ronaldo, koronavirüs hastalarının ücretsiz şekilde yararlanabilmesi için ülkesinde sahibi olduğu lüks oteller zincirini hastaneye dönüştürme kararı aldığını açıkladı.
Marca'nın Arena Desportiva'yu kaynak gösterdiği haberde Portekizli yıldızın, lüks oteller zincirini devletin hizmetine açmaya karar verdiği ve koronavirüs tedavilerinin bu hastanelerde ücretsiz yapılacağı bilgisi verildi.
DOKTORLARIN MAAŞLARINI KENDİ VERECEK
Hastaların tamamen ücretsiz şekilde tedavi edileceği kaydedilen otellerde ayrıca yıldız ismin hastanede çalışacak tüm doktor ve personele de maaşlarını kendi cebinden vereceği belirtildi.