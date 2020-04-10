Ronaldo, lüks villasını değiştirdi

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının İtalya'daki etkisini artırması üzerine Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ülkesine gitmişti.

Portekiz'in Madeira Adası'nda ailesiyle birlikte kendisini karantina altına alan yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde kaldığı villayı değiştirerek dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hamleyi yapan Ronaldo'nun yeni villasında, spor salonu, oyun odaları, açık ve kapalı yüzme havuzu ile geniş bir bahçe bulunduğu kaydedildi.

Ronaldo'nun hem daha iyi antrenmanlar yapmak hem de ailesiyle birlikte daha geniş bir alanda olmak istediği bildirildi.

Portekizli futbolcunun kesin olarak 13 Nisan'a kadar Portekiz'de duracağı ifade edildi.

Villanın haftalık kiralama bedelinin ise 3 bin 500 sterlin olduğu öğrenildi.