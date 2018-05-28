Ronaldo, Manchester United'a dönüyor

İspanyol devi Real Madrid'de sayısız rekora imza atan ve birçok başarı yaşayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

Eski takımı Manchester United'a dönmeyi planlayan Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinden sonra yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali vermişti.

MANCHESTER UNİTED'A SÖZ VERDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Cristiano Ronaldo Premier Lig'e dönüş için Manchester United'ın teklifini kabul etti. Portekizli yıldızın daha önce United'a söz verdiği için Kırmızı Şeytanlar'a gideceği öğrenildi.

Ronaldo Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kendisine geleceği hakkında yöneltilen soruya, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" şeklinde cevap vermişti.

MOURİNHO İLE TEKRAR ÇALIŞMAYA YAKIN

Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, 3 sezon boyunca Real Madrid'te Cristiano Ronaldo ile çalıştı.

Portekizliler, burada bir LaLiga, bir İspanya Süper Kupa bir de İspanya Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca aynı ülkenin vatandaşı olan ikili, Manchester'da tekrardan aynı takımda başarı yakalamak için beraber çalışmaya yakın.