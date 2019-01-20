Ronaldo, Marcelo'nun Juventus'a gelmesini istiyor

İtalya Serie A devi Juventus'u Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Marcelo'yu takımına gelmesi ayartmaya çalışıyor.

SÜREKLİ TELEFONLA GÖRÜŞÜYOR

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Ronaldo, Real Madrid'de ki en yakın arkadaşı olan Marcelo'nun Juventus'a transfer olması için sürekli olarak telefonda konuşuyor ve Brezilyalı yıldızı ikna etmeye çalışıyor.

Eylül 2017'de Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından kariyerini İspanyol devinde sonlandırmak istediğini söylemesine karşın Marcelo'nun tutumunun olası transfer için olumlu olduğu belirtildi.

GELMESİ İÇİN BAŞKANLA KONUŞACAK

Öte yandan henüz iki kulüp arasında bi transfer diyaloğunun olmadığı ancak Ronaldo'nun, Marcelo tranferinin gerçekleşmesi için kısa zamanda Juventus Başkanı Agnelli ile irtibata geçeceği aktarıldı.

Marcelo, Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlamıştı.