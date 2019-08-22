Ronaldo: Messi beni daha iyi bir futbolcu yapıyor

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabeti, 10 yılı aşkın süredir devam ediyor ve ikili, üst düzey oyunlarına devam ederek her daim zirve için çalışıyorlar.

REKABET BİRBİRİMİZ VAR EDİYOR

TVI'ye verdiği bir röportajda bu konuya değinen Cristiano Ronaldo, "Bu rekabeti kötü yorumlamamak gerekir. Michael Jordan'ın basketbolda rakipleri vardı. Ayrton Senna ve Alain Prost, Formula 1'de büyük rakiplerdi. Messi'yle olan rekabetimizin beni daha iyi bir oyuncu yaptığına dair bir şüphem yok. Spordaki tüm büyük rekabetlerin ortak noktası birbirlerini var etmeleri..." ifadelerini kullandı.

MESSİ İLE AKŞAM YEMEĞİ YİYEBİLİRİM

"Messi, bu rekabette beni daha iyi bir oyuncu yapabilir. Veya tam tersi..." ifadelerini kullanan Ronaldo, Messi ile günün birinde oturup bir akşam yemeği yemek için hiçbir engelin olmadığını da sözlerine ekledi.