Ronaldo: Messi ile aramızda fark var

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk kez bu kadar net sözlerle kendisini Messi ile kıyasladı.

"FARKLI TAKIMLARDA OYNADIM"

Birkaç farklı kulüpte Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Messi ile aramdaki fark, birkaç farklı kulüpte oynadım ve Şampiyonlar Ligi'ni farklı takımlarla kazandım. Altı sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldum. Turnuvayı 5 kere kazanan pek fazla oyuncu da yok. Bu yüzden bu turnuvayla kendimi özdeşleştirebileceğimi hissediyorum" dedi.

"MESSİ MÜKEMMEL BİR FUTBOLCU"

Arjantinli rakibini de öven Ronaldo, "Messi sadece Ballon d'Or zaferleriyle değil, aynı zamanda her yıl benim gibi kendini geliştirdiği için hatırlanacak mükemmel bir futbolcu" şeklinde konuştu.

"PARAYA İHİTYACIM YOK"

Paraya ihtiyacının olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Her sabah sadece para kazanmak için değil daha fazlasını elde etme düşüncesiyle yataktan kalkıyorum. Tanrı'ya şükür artık paraya ihtiyacım yok. Bu yüzden kazanmak istediğim şey, futbol tarihinde bir yer" ifadelerini kullandı.