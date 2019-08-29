Ronaldo: Messi ile ben futbol tarihinin bir parçasıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en iyi oyuncusu seçildi.

En iyi oyuncu ödülü Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Virgil Van Dijk arasından yapılan seçimle belirlendi.

Liverpool'un yıldız savunmacısı Virgil Van Dijk Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilirken, geceye Ronaldo'nun Messi ile aralarındaki rekabet hakkında yaptığı açıklamalar damgasını vurdu.

"MESSİ'YLE HALA BİR AKŞAM YEMEĞİ YEMEDİK"

Messi ile yıllardır güzel bir yarış içinde olduğunu belirten Ronaldo şu sözleri söyledi:

"Messi ile bu sahneyi 15 yıldır paylaşıyoruz. Bu daha önce oldu mu bilmiyorum. Aynı iki adam, her zaman bu sahnede. Bu kolay bir şey değil. Ama hala akşam yemeği yemedik."

"BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ OLMAYA İTTİK"

"15 yıl boyunca iyi bir savaş verdik. O beni daha iyi olmaya itti, ben de onu ittim. Futbol tarihinin bir parçası olmak çok güzel bir şey. Ben o tarihte varım, Messi de var."