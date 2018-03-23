Ronaldo, Messi'den 1 euro fazla kazanmak istiyor

Ronaldo ve Messi arasındaki rekabet farklı bir boyut kazandı.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'den daha az kazanan Cristiano Ronaldo, maaşında iyileştirme istedi.

Barcelona ile yeni sözleşme imzalayan Lionel Messi, Katalan ekibinden yıllık 40 milyon euro kazanıyor. İmzaladığı bu sözleşmeşle Ronaldo'yu geride bırakan yıldız isim, en fazla kazanan futbolcu konumunda.

SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME İSTEDİ

Real Madrid'den senelik 30 milyon euro net para kazanan Portekizli yıldız Ronaldo, 2021 yılına kadar devam eden sözleşmesinde iyileştirme istedi.

Verdiği röportajlarda kendisinin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyleyen Ronaldo, Messi'den daha düşük ücrete oynamayı kabullenemedi.

MESSİ'NİN KAZANDIĞINDAN 1 EURO FAZLASINI TALEP ETTİ

İspanyol Mundo Depotivo gazetesinde yer alan habere göre, Portekizli yıldız kulübünden Messi'nin kazandığı rakamın 1 euro fazlasını talep etti.