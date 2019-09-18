Ronaldo: Messi'nin üzerinde yer almalıyım

ITV'ye röportaj veren dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, "Futbolu bıraktığımda Messi'den daha fazla Ball'on d'or kazanmayı istiyorum ve bunu hakettiğimi düşünüyorum'' dedi.

"MESSİ'NİN ÜZERİNDE YER ALMALIYIM"

Lionel Messi'nin bugüne kadar karşılaştığı en iyi oyuncu olduğunu söyleyen Ronaldo, "Messi harika bir insan ve mükemmel bir futbolcu. Futbol tarihine adını yazdırmış bir isim ama bence altı, yedi ya da sekiz Ball'On d'or kazanarak Messi'nin üzerinde yer almalıyım.'' dedi.

"MESSİ İLE ARKADAŞ DEĞİLİZ"

Lionel Messi ile saha dışarısında bir ilişkisi olmadığını söyleyen 34 yaşındaki süper yıldız, "'Onunla arkadaş değiliz, fakat 15 yıldır futbolun zirvesinde birlikte yer alıyoruz. Beni her zaman daha iyi olmam için zorladı ve ben de aynı şekilde onu zorladığımı biliyorum'' ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARIM ORTADA"

Lionel Messi'nin karşılaştığı en iyi futbolcu olduğunu tekrarlayan Ronaldo, "'Bugüne kadar başardıklarım ile futbol tarihindeki en iyi oyunculardan biri olarak hatırlanacağıma eminim. Bazıları için gelmiş geçmiş en iyi futbolcuyken, bazıları için ise ikinci sırada gösterilmem benim için bir sorun değil.''