Ronaldo, Messi'ye 139 milyon kişi fark attı

Real Madridli Ronaldo'nun 318.3 milyon kişilik takipçiyle zirvede olduğun listede, Neymar 2. sırada yer aldı. Ronaldo, Twitter'da hesabı olmayan Messi'ye 139 milyon kişilik bir fark attı.

KPMG Football Benchmark Ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi.

RONALDO'DAN FARK

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi'ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı. Portekizli yıldızın Instagram'da 123.9 milyon, Facebook'ta 122.5 milyon, Twitter'da 71.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Ronaldo'yu Paris Saint Germainli Neymar izliyor. Brezilyalı oyuncuyu, sosyal medyada toplam 191.4 milyon kişi takip ediyor. Twitter hesabı bulunmayan Barcelonalı Lionel Messi ise 179.3 milyon kişiyle en çok takip edilen üçüncü oyuncu. Listedeki tek Türk futbolcu Mesut Özil oldu. Türk asıllı Alman oyuncunun sosyal medyada 69.8 milyon takipçisi var. Arsenal'in yıldızı, bu takipçi sayısıyla 7'nci sırada.